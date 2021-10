Aniversário de Sobradinho II é celebrado em sessão solene nesta quarta-feira (13) às 19h

A criação da cidade foi lembrada por Eduardo Pedrosa. Sobradinho II surgiu no início da década de 1990, oriunda do Núcleo Habitacional Sobradinho II

O aniversário de Sobradinho II foi celebrado na Câmara Legislativa em uma sessão solene nesta quarta-feira (13), às 19h, no salão da regional de ensino da cidade. A homenagem foi feita pelos deputados Eduardo Pedrosa (DEM), Robério Negreiros (PSD), Roosevelt Vilela (PSB) e Reginaldo Sardinha (Avante).

A criação da cidade foi lembrada por Eduardo Pedrosa. Sobradinho II surgiu no início da década de 1990, oriunda do Núcleo Habitacional Sobradinho II, integrante da Região Administrativa de Sobradinho. Com o desmembramento, a cidade tornou-se região administrativa (RA XXVI) em 2004 (Lei 3.314) e hoje abriga cerca de noventa mil habitantes.

Foram convidados para o evento desta noite o administrador de Sobradinho II, Osmar Felício; de Sobradinho, Abílio Castro; da Fercal, Fernando Madeira; a presidente do Conselho de Cultura da cidade, Arádia Cabreira; o comandante do Corpo de Bombeiros, Marcos Rangel, entre outras autoridades locais.

Mais segurança

Por meio de emendas parlamentares, a administração local realizou a substituição das lâmpadas da rede pública por equipamento de LED, considerados mais eficientes e econômicos, além de proporcionarem mais segurança onde são instalados pela maior capacidade luminosa. Emenda do deputado Eduardo Pedrosa possibilitou essa melhoria na avenida do comércio e da feira de Sobradinho II, e do deputado Robério Negreiros em comércios de condomínios daquela região.

Fonte – Agência CLDF