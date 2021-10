Trio é preso suspeito de furto em comércio na Asa Sul

Dois dos suspeitos tentaram se esconder atrás de tapumes da obra de uma loja. O terceiro estava dentro de um armário do estabelecimento

Três homens foram presos suspeitos pela Polícia Militar (PMDF) na madrugada desta quarta-feira (13), na 415 Sul. O trio é suspeito de furtar comércios na região.

Dois dos suspeitos tentaram se esconder atrás de tapumes de uma obra em loja no Bloco A da quadra. O terceiro estava dentro de um armário do estabelecimento. Dentro do local, havia maquinários, ferramentas e materiais de construção. Segundo a PM, o trio se preparava para furtar os itens.

Os suspeitos foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).