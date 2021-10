PMDF prende dupla de estelionatários

A dupla de estelionatários foi presa em flagrante e levada para o Departamento de Polícia Federal. Um deles possui antecedentes criminais por roubo de veículo e tráfico de drogas

Nessa terça-feira (12), a Polícia Militar do DF prendeu dois jovens, de 18 anos, que tentaram comprar um celular com dinheiro falso na Rodoviária do Plano Piloto.

Conforme a PMDF, os jovens são moradores do Recanto das Emas e iam dar o golpe em um morador de Planaltina.

O dono do aparelho decidiu vendê-lo para comprar fraldas para o filho recém-nascido e comida para a família. Ele anunciou o celular nas redes sociais. Os golpistas viram o anúncio e combinaram a transação na Rodoviária.

Um trio de policiais do 6º Batalhão fazia ronda no local e suspeitou do comportamento da dupla. Os dois estelionatários, quando perceberam a aproximação dos militares, tentaram esconder o dinheiro no pneu de um carro estacionado.

O gesto foi visto pelos policiais. Eles conferiram as notas e perceberam que as nove cédulas de R$ 100 tinham o mesmo número de série.

A dupla de estelionatários foi presa em flagrante e levada para o Departamento de Polícia Federal. Um deles possui antecedentes criminais por roubo de veículo e tráfico de drogas.

A vítima dos golpistas ficou aliviada com a ação dos policiais. Mas como não tinha dinheiro, precisou pedir ajuda aos militares para poder voltar para casa.