Detran e Sejus realizam ações educativas no trânsito

Período das chuvas e uso de álcool antes de dirigir preocupam as autoridades

O Departamento de Trânsito (Detran-DF) e a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) realizam ações de conscientização dos motoristas no trânsito do Distrito Federal.

Nesta quarta-feira (13), equipes dos dois órgãos realizam blitz no estacionamento da Funarte para alertar sobre os riscos de combinar álcool e direção. Agentes estão oferecendo atividades culturais, palestras e panfletagem.

Além do risco de consumir álcool antes de dirigir, o Detran e a Sejus alertam para a necessidade do cinto de segurança, respeito à velocidade da via, não uso do celular enquanto se dirige e cuidados com motociclistas e ciclistas.

O Detran pede ainda que, neste período onde as chuvas se fazem mais frequentes, sejam redobrados os cuidados relacionados à pista molhada. Ao atravessar poças, o motorista deve manter a aceleração contínua em primeira marcha. No caso de locais muito alagados, é recomendado deixar o nível da água baixar. Também é importante usar o farol baixo, que torna o veículo mais visível.

No período de chuvas, os semáforos podem sofrer algum tipo de pane no funcionamento, principalmente quando há queda de energia. O Detran monitora os equipamentos, mas também orienta a população a informar sobre os que apresentam problemas. Para isso, basta entrar em contato com o telefone 154.

Confira, abaixo, algumas recomendações importantes para os dias de chuva:

Faça revisão dos pneus, freios, limpadores e faróis do veículo

Mantenha os pneus calibrados e evite frear quando cair em um buraco para diminuir o efeito do impacto

Para ter melhor visibilidade, use o ar-condicionado e o desembaçador elétrico traseiro ou abra um pouco os vidros para deixar o ar circular pelo carro

Reduza a velocidade e mantenha maior distância do veículo à frente

Se houver pouca visibilidade em função de chuva ou neblina, pare e espere as condições do tempo melhorarem, caso possa fazer isso com segurança

Evite freadas ou mudanças bruscas de direção, pois o acúmulo de água na pista pode provocar a aquaplanagem, que é quando os pneus perdem o contato com o asfalto

Utilize sempre a luz de seta para indicar mudança de direção

Em caso de enchente, abandone o veículo assim que o nível de água atingir o batente do carro, pois há risco de o veículo começar a boiar.