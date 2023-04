Confira o que abre e o que fecha no aniversário de Brasília

Saiba quais estabelecimentos estarão funcionando e os horários do metrô nesta sexta (21) e também no fim de semana

O feriado do dia 21 de abril é conhecido nacionalmente pelo Dia de Tiradentes. Ele coincide com um dia especial para os brasilienses, que comemoram o aniversário da cidade. Este ano, Brasília completa 63 anos.

Veja o que abrirá ou não na capital federal, além do horário de funcionamento dos transportes públicos, para você aproveitar o aniversário da capital e o fim de semana.

Metrô

Nesta sexta (21), o Metrô-DF inicia os trabalhos mais tarde, às 7h, e encerra as atividades mais cedo, às 21h, com todas as estações abertas para embarque e desembarque.

No sábado (22), o metrô funcionará normalmente, das 5h30 às 23h30, também com todas as estações abertas para embarque e desembarque.

Já no domingo (23), das 7h às 19h, todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque. Das 19h às 21h, a Estação Central funcionará para embarque e desembarque e as demais, somente somente para desembarque.

Ônibus

Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade, na sexta-feira (21) os ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF circularão com tabela horária de domingo, que é igual à de feriado. No sábado (22) e domingo (23), a circulação será normal, de acordo com as tabelas horárias de sábado e domingo, respectivamente.

Para atender as pessoas que irão participar dos eventos do 63º aniversário de Brasília, na Praça da Torre de TV, haverá reforço nas linhas que têm como destino a Rodoviária do Plano Piloto.

Trânsito

Serviços do Detran poderão ser acessados no site ou via aplicativo | Foto: Divulgação/Detran-DF

Não haverá atendimento presencial aos cidadãos no Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) e nem do Detran-DF. O atendimento ao público será retomado na segunda-feira (24).

Os servidores que atuam na educação, engenharia e fiscalização de trânsito trabalharão em regime de escala normal. Os serviços online, disponíveis por meio do aplicativo Detran Digital e do Portal de Serviços do Detran-DF, funcionarão normalmente.

As operações de mobilidade, na Estrada Parque Ceilândia (DF-095/Estrutural), na Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho entre o viaduto de Samambaia e o viaduto do Pistão Sul, e na BR-070 não serão realizadas na sexta-feira (21).

Saúde

O Samu continuará atendendo 24 horas | Foto: Renato Alves/ Agência Brasília

→ Vacinação: Não haverá vacinação na sexta-feira (21).

→ Samu: Atendimento 24 horas, pelo telefone 192.

→ Hospitais e unidades de pronto atendimento (UPAs): As emergências dos hospitais regionais e as UPAs atendem de forma ininterrupta, 24 horas.

→ Casa de Parto: A Casa de Parto de São Sebastião funciona de forma ininterrupta, 24 horas por dia.

→ Emergência Odontológica: A emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) funciona em plantão 24h, de forma ininterrupta.

→ Unidades básicas de saúde (UBSs): Nesta sexta-feira (21) não haverá atendimento.

→ Farmácias de Alto Custo: Na sexta-feira (21) estarão fechadas. No sábado (22), o atendimento será das 7h às 12h.

→ Doação de sangue: A Fundação Hemocentro de Brasília informou que não haverá atendimento no aniversário de Brasília (21). No sábado (22), o funcionamento é normal, das 7h15 às 18h. O Hemocentro não abre aos domingos. O agendamento permanece obrigatório e pode ser feito pela internet ou por telefone (160, opção 2).

→ Caps: Os Centros de atenção psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de atenção psicossocial álcool e outras drogas III (Caps AD III) funcionarão de forma ininterrupta ao longo de todo o feriado. Os dos tipos I e II, inclusive Caps AD II e Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi), estarão fechados nesta sexta-feira (21), retornando segunda-feira (24).

Hvep

O Serviço Veterinário Público (Hvep) estará fechado para atendimento no feriado e voltará a funcionar normalmente na segunda-feira (24), das 7h30 às 17h. A internação para os animais já hospitalizados vai continuar funcionando.

Restaurantes comunitários

Todas as unidades estarão fechadas nesta sexta-feira (21). Retomam o funcionamento normal no sábado (22).

Cultura e Lazer

O Jardim Botânico estará aberto, das 9h às 17h | Foto: Tony Oliveira/ Agência Brasília

O Zoológico de Brasília funcionará normalmente, das 8h às 17h, com a bilheteria fechando às 16h.

O Jardim Botânico terá funcionamento normal, das 9h às 17h.

A Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) estará aberta sexta (21), sábado (22) e domingo (23), das 8h às 14h.

Também estarão funcionando normalmente o Museu do Catetinho, o Centro de Dança, o Museu de Arte de Brasília (MAB), o Memorial dos Povos Indígenas (MPI), o Centro Cultural Três Poderes (CC3P-EON) e a Concha Acústica.

Já o Complexo Cultural Samambaia, o Eixo Cultural Ibero-americano e o Complexo Cultural de Planaltina estarão fechados.

Parques

O Instituto Brasília Ambiental informou que todas as unidades de conservação administradas pela autarquia estarão funcionando normalmente na sexta-feira (21), bem como no fim de semana.

Os horários de funcionamento dos parques são:

→ Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul: 6h às 18h

→ Parque Ecológico de Águas Claras: 5h às 22h

→ Parque Ecológico Areal: 6h às 18h

→ Parque Ecológico da Asa Sul: 6h às 20h

→ Parque Distrital das Copaíbas: 8h às 18h

→ Parque Ecológico Cortado: 6h às 20h

→ Monumento Natural Dom Bosco: 6h às 20h

→ Parque Ecológico Ezechias Heringer: 6h às 22h

→ Parque Recreativo do Gama: 6h às 18h

→ Parque Ecológico do Lago Norte: 6h às 18h

→ Parque Ecológico do Paranoá: 6h às 18h.

→ Parque Ecológico Península Sul: 6h às 22h.

→ Parque Ecológico do Riacho Fundo: 6h às 18h

→ Parque Ecológico Saburo Onoyama: 6h às 18h

→ Parque Ecológico Sucupira: 6h às 20h

→ Parque Ecológico Três Meninas: 7h às 18h

→ Parque Ecológico Veredinha: 6h às 22h

→ Parque Ecológico Olhos d’água: Portão principal, das 5h30 às 20h, e portões laterais, das 6h às 18h.

Forças de segurança

→ PMDF: A Polícia Militar do Distrito Federal trabalhará diuturnamente para garantir a segurança do Distrito Federal e estará com esquema especial nos locais de realização dos eventos de aniversário de Brasília.

→ PCDF: Todas as 31 delegacias circunscricionais do DF funcionam em regime de plantão ininterrupto de 24h. São elas: 1ª DP, 2ª DP, 3ª DP, 4ª DP, 5ª DP, 6ª DP, 8ª DP, 9ª DP, 10ªDP, 11ªDP, 12ª DP, 13ª DP, 14ª DP, 15ª DP, 16ª DP, 17ª DP, 18ª DP, 19ªDP, 20ª DP, 21ª DP, 23ª DP, 24ª DP, 26ª DP, 27ª DP, 29ª DP, 30ª DP, 31ª DP, 32ª DP, 33ª DP, 35ª DP e 38ª DP. Também funcionam 24h as duas delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM I e II) e as duas delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II). Funcionam como Centrais de Flagrante as seguintes unidades: 1ª DP, 5ª DP, 6ª DP, 12ª DP, 13ª DP, 15ª DP, 16ª DP, 18ªDP, 20ª DP, 21ª DP, 24ª DP, 26ª DP, 27ª DP, 30ª DP e 33ª DP.

→ CBMDF: O expediente administrativo do Corpo de Bombeiros seguirá a diretriz conforme publicado no DODF de 3 de abril de 2023. O CBMDF funcionará em regime de escala de 24 horas, sem interrupção, atendendo a emergências.

→ Defesa Civil: Atendimento em regime de plantão. A Defesa Civil mantém equipes de técnicos plantonistas todos os dias durante 24 horas. Em caso de qualquer intercorrência, o cidadão pode acionar pelos telefones 193 ou 199.

Caesb

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) afirmou que não haverá expediente no dia 21 de abril. No entanto, as equipes de manutenção seguirão trabalhando em regime de plantão. Também não haverá atendimento nos escritórios e postos do Na Hora. O Portal de Serviços, o App, a Agência Virtual, o site e a Central 115 funcionam ininterruptamente.

Foto: Agência Brasília/ Arquivo

Unidades socioassistenciais

Os centros de Referência de Assistência Social (Cras) e os centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) estarão fechados neste feriado, voltando a atender normalmente na segunda-feira (24).

Os dois Centros Pop funcionam normalmente, de sexta (21) a domingo (23), das 7h às 18h.

A Unidade de Proteção Social (UPS) 24h e as unidades de acolhimento, o Alojamento Provisório de Ceilândia, as Casas de Passagem e os abrigos para idosos, crianças e adolescentes, funcionam normalmente, 24h por dia.

Justiça e Cidadania

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus) informou que não haverá atendimento presencial nos serviços da pasta nesta sexta (21). As unidades do Na Hora, Procon, Conselho Tutelar, Centro Integrado 18 de Maio e núcleos do Programa Pró-Vítima estarão fechados.

Demandas urgentes serão atendidas pelos seguintes contatos:

→ Conselhos Tutelares: pelo contato do Cisdeca, no telefone 125

→ Centro Integrado 18 de Maio: (61) 98314-0636, das 8h às 20h.

→ Programa Pró-Vítima: (61) 98314-0620, em regime de plantão.

Limpeza Urbana

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) informou que as unidades operacionais funcionarão normalmente na sexta-feira. Estarão em operação, em regime de plantão, a unidade de recebimento de entulho (URE), o aterro sanitário de Brasília (ASB) e as usinas de compostagem, além das instalações de recuperação de recicláveis (IRR), transbordos e gerências de limpeza. Os Papa-Entulhos também permanecem abertos para receber entulhos e restos de obras da população. As coletas convencional e seletiva seguem cronograma normal.

Com informações da Agência Brasília