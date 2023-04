Quem recebeu cesta de alimentos deve responder pesquisa de qualidade

Sedes está encaminhando mensagens a beneficiários para aferir a qualidade dos produtos e da entrega feita pelas empresas terceirizadas

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) está fazendo uma pesquisa via WhatsApp com os beneficiários que recebem as cestas de alimentos para avaliar a qualidade dos produtos e da entrega pelas empresas terceirizadas. Quem retirou as cestas secas e as cestas verdes nas últimas semanas deve receber, em até 15 dias, uma mensagem perguntando, por exemplo, se os alimentos estão frescos e embalados e se houve cordialidade na entrega.

Essas mensagens estão sendo enviadas pela Central de Relacionamento do DF, da Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad), por meio de uma parceria com a Sedes. “Com essas respostas, a Sedes poderá fazer um acompanhamento do serviço, fazer as modificações, se necessárias, e garantir que as famílias em vulnerabilidade social recebam um atendimento de qualidade. É mais uma prestação de serviço ao cidadão”, explica a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

A pasta reforça a recomendação de que, se você retirou recentemente uma cesta de alimentos e recebeu uma mensagem no seu aplicativo, responda. “Estamos recebendo relatos de usuários que ignoram, denunciam ou apagam as mensagens pensando se tratar de uma fraude, mas não é isso”, alerta a gestora. “É a Sedes que está entrando em contato para fazer essa pesquisa de qualidade”.

Restaurantes comunitários

Também está em fase de planejamento pela Sedes uma consulta sobre o funcionamento dos restaurantes comunitários. O objetivo é avaliar a aceitação da comunidade em relação à oferta de três refeições diárias e sobre a instalação de novos equipamentos nas regiões administrativas do Sol Nascente/Pôr do Sol, Arniqueira, Varjão e Samambaia.

“Vamos entrar em contato com as pessoas inscritas no Cadastro Único das regiões que vão receber novos restaurantes e oferecer um canal de contato que ficará afixado nos próprios restaurantes comunitários para que os frequentadores entrem em contato com a Sedes”, adianta Ana Paula Marra. “A opinião das famílias será fundamental nesse processo de abertura de novas unidades e aprimoramento dos serviços.”

Com informações da Agência Brasília