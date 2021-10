Alunos do EJA têm “romaria” de poesia até dia 5

O projeto será realizado em centros de ensino público nas cidades de Ceilândia e Samambaia até o dia 5 de novembro

A segunda edição do Projeto “Romaria Poética” deve proporcionar novos encantamentos artísticos até semana que vem (dia 5) para alunos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) de escolas públicas do Distrito Federal. A proposta conta com declamação de poesias, oficinas de literatura de cordel, saraus e apresentações de Teatro de Mamulengo e do grupo musical Taleta de Bambu.

Idealizado pela poeta Margô Oliveira e financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do GDF, o projeto será realizado em centros de ensino público nas cidades de Ceilândia e Samambaia até o dia 5 de novembro.

Em entrevista, Margô Oliveira explica que a literatura valoriza os saberes para os alunos do EJA. “Esse público é composto por pessoas que possuem concepções e saberes que dialogam com os fundamentos da poesia e da cultura popular, o que possibilitará o levantamento e manifestações de potenciais existentes no corpo de alunos e professores. Um olhar para a vida dura, que ressaltará lembranças e ressignificará o passado.”

Ao falar do objetivo principal do projeto, a poeta afirma que a iniciativa pretende aguçar, por meio da poesia e da música, a sensibilidade do público, levando-o a reflexões sobre suas histórias e sua condição de sujeito pertencente às mesmas. “Buscamos provocar também o interesse pela leitura em geral, em especial pela literatura poética, para que o ato de ler se torne não só hábito, mas um possível mecanismo de contribuição para a visão e o entendimento de cidadania.”

“O projeto busca constituir uma transversalidade com as disciplinas educação artística, língua portuguesa, história, geografia, letras, entre outras, propiciando lampejos de alegria e entretenimento ao árduo aprendizado diário”, afirma a organizadora.

Ainda, a romaria tem como foco atender pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente os alunos de baixa renda das comunidades do Sol Nascente, Ceilândia, Samambaia e extensão. “Essas áreas, além de concentrarem uma grande população com maiores necessidades econômicas, figuram também como os setores mais violentos das respectivas RAs; fatores que reduzem de forma mais drástica suas oportunidades de serem agraciados com atividades culturais, sobretudo, aquelas que valorizam os artistas locais.”

Confira a programação completa da Romaria Poética:

26/10/21 (terça-feira) 19h30min

CEF 404 – Samambaia – QS 404 – Área Especial 01 – Samambaia Sul –

Poetas: Domício Chaves, Miguel Mariano e Cumpadi Ancelmo

Teatro: Mamulengo Gratidão

Música: Taleta de Bambu

27/10/21 (quarta-feira) 19h

CEF 25 – Ceilândia – QNP 09, Área Especial – P Norte –

Poetas: Ivan Matos, Cumpadi Ancelmo e Jirlene Pascoal

Teatro: Mamulengo Gratidão

Música: Taleta de Bambu

03/11/21 (quarta-feira) 19h30min

CED 11 – Ceilândia – EQNP 01/05 – P Norte –

Oficina de Literatura de Cordel com Mestre Ivan Matos

04/11/21 (quinta-feira)19h30min

CEF 427 – Samambaia – QN 427, Área Especial 02 – Samambaia Sul

Oficina de Literatura de Cordel

Mestre Ivan Matos

05/11/21 (sexta-feira)19h30min

Complexo Cultural de Samambaia – Centro Urbano – Samambaia Sul –

(Recebendo o CEF 427 – Samambaia)

Poetas: Domício Chaves, Miguel Mariano e Ivan Matos

Teatro: Mamulengo Gratidão

Música: Taleta de Bambu