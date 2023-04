Alunos do Colégio Militar Tiradentes fazem ação social emocionante na Vila do Pequenino Jesus

Alunos do Colégio Militar Tiradentes participaram nesta ultima terça-feira (18) de uma ação social na Instituição A Vila do Pequenino Jesus

A Vila do Pequenino Jesus é um lar que acolhe pessoas especiais de todas as idades, desde bebês até adultos, com comprometimento físico e neurológico. Durante a visita, os alunos conheceram a casa e puderam interagir com os acolhidos. Eles também fizeram a confecção de aproximadamente 600 fraldas geriátricas que serão utilizadas pelos acolhidos. Além disso, os alunos entregaram materiais de higiene que foram arrecadados pelo colégio.

A ação social foi sucesso e todos os envolvidos ficaram muito satisfeitos com o resultado. Os alunos puderam sentir na prática a importância de ajudar o próximo e agradeceram pela oportunidade de participar de algo tão significativo.

Os alunos foram acompanhados pela psicóloga Talita e Maria da Seção Pedagógica, bem como pelos monitores 1º Sgt. Hermes e 2ª Sgt. Gabrielle do Corpo de Alunos, que também auxiliaram na atividade.