TJDFT dará posse a novo Desembargador no dia 28 de abril

O magistrado foi eleito pelo Tribunal Pleno do TJDFT, por maioria, pelo critério de merecimento

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) dará a posse de Desembargador do Tribunal ao Juiz de Direito Substituto de 2º Grau Robson Barbosa de Azevedo no próximo dia 28 de abril, às 17h, no Auditório Ministro Sepúlveda Pertence, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do TJDFT no YouTube.

O magistrado foi eleito pelo Tribunal Pleno do TJDFT, por maioria, pelo critério de merecimento, e irá ocupar vaga da aposentadoria da Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito.

CURRÍCULO

Natural do Rio de Janeiro, Robson Barbosa de Azevedo iniciou a carreira como advogado militante no Distrito Federal e nos Estados Membros, inclusive com atuação em Tribunais Superiores e no Supremo Tribunal Federal (STF).

Tomou posse como Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal em 3 de fevereiro de 1995, foi promovido a Juiz de Direito, em 1º de abril de 1997, e promovido a Juiz de Direito Substituto de 2º Grau em 9 de setembro de 2016.

Mestre em Direito e com especialização em Direito Público, Robson Barbosa exerceu o magistério na área de Direito por quase 30 anos. É autor de diversos livros jurídicos, entre eles, “Direito Civil para Concursos”, “Direito Civil Simplificado”, “Direito Civil e Processo Civil para Concursos”.

Foi Diretor do Fórum da Circunscrição Judiciária de Samambaia, atuou como Juiz Eleitoral, integrou a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, além da Turma de Uniformização, a 1ª Turma Cível, a 5ª Turma Cível e a 1ª Câmara Cível do TJDFT.

Atualmente, integra a 2ª Turma Criminal e a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Desde 14 de fevereiro de 2022 é também Membro Titular do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF).