Alunos da rede pública farão prova reguladora

Nos últimos dois anos, o número de crianças de 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever cresceu 66,3% no Brasil

Para avaliar os prejuízos causados pela pandemia de covid-19 na educação, as crianças que estudam na rede pública de ensino deverão realizar uma avaliação diagnóstica. A medida faz parte das diretrizes para a volta às aulas, que ocorrerá na próxima segunda-feira (14).

Segundo a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, nos últimos dois anos, o número de crianças de 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever cresceu 66,3% no Brasil. “O número passou de 1,4 milhão em 2019 para 2,4 milhões em 2021”, disse a secretária, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (09). Os dados são da pesquisa Todos pela Educação, que usa como base dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do IBGE.

A subsecretaria de ensino básico, Solange Foizer, explicou durante a coletiva que essa avaliação começou a ser planejada em outubro do ano passado. “Todos os estudantes a partir do 2º ano do ensino fundamental, até o 3° ano do ensino médio, incluindo alunos da Educação de Jovens e Adolescentes (EJA) farão a prova.”

As provas aconteceram nos dias 15 e 16 de março e os resultados devem sair no dia 18. “O foco do início do ano letivo é a recomposição das aprendizagens perdidas”, explicou Paranaguá.

Veja o protocolo de biossegurança para o retorno:

Protocolo Volta as Aulas 9-Fev22 by Jornal de Brasília on Scribd