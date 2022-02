Veja o protocolo de volta às aulas no DF

O retorno das aulas será feita de forma totalmente presencial, com a retomada do turno normal de cinco horas nas turmas regulares

Há menos de uma semana para a volta às aulas da rede pública do Distrito Federal, a Secretaria de Educação divulgou como será o protocolo de biossegurança para esse retorno.

O retorno das aulas será feita de forma totalmente presencial, com a retomada do turno normal de cinco horas nas turmas regulares. Tirando casos de crianças com comorbidades ou doenças imunossupressoras, que terão aulas remotas por meio do aplicativo anteriormente usado.

“Vamos iniciar um dos anos mais desafiadores da história da educação, pois vamos recuperar perdas de aprendizagem da pandemia. Há uma unanimidade entre organizações mundiais como Unesco, Unicef, os estudiosos do terceiro setor: a escola deve ser a primeira a abrir e a última a fechar. Então nossa diretriz é manter as crianças na escola e daremos foco total no letramento e na matemática básica”, diz a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá.

Segundo o documento, caso exista uma suspeita ou confirmação de casos de covid-19, seja nas crianças ou na equipe educadora, a área de saúde pública deverá ser notificada e o protocolo de segurança no sistema Monitora Escola ativado.

Esse caso, suspeito ou confirmado, deverá ser afastado imediatamente do ambiente escolar. Se positivado, deverá permanecer em isolado domiciliar por 10 dias da data do início dos sintomas. Se for assintomático, os dias começam a correr a partir do resultado do exame.

De acordo Paranaguá, os casos que houveram na volta às aulas no ano passado foram infecções comunitárias, ou seja, de fora dos colégios.

Protocolo Volta as Aulas 9-Fev22 by Jornal de Brasília on Scribd