Ibaneis anuncia licitação para novos leitos de UTI para pacientes com a covid-19

De acordo com o chefe do executivo local, as instalações devem estar funcionando em cerca de 10 dias, após licitação lançada na terça

Com a falta de leitos de UTI para pacientes da covid-19 no Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha anunciou, na manhã desta quarta-feira (9), novos leitos no Hospital de Campanha da Polícia Militar (PMDF). De acordo com o chefe do executivo local, as instalações devem estar funcionando em cerca de 10 dias, após licitação lançada na terça. Sobre o aumento de número de leitos, Ibaneis informou outras medidas. “O secretário está bastante empenhado para que a gente conclua o mais rápido possível. Hoje, nós temos reunião com o sindicato das empresas hospitalares privadas também para ver se a gente consegue mais leitos”, declarou. “Estamos empenhados na abertura de mais leitos para atender a população nessa terceira onda que veio com muita violência e que tem internado muitas pessoas. Temos trabalhado para atender a população do Distrito Federal o mais rápido possível para que a gente encerre essas filas e possa ter um atendimento completo para a nossa sociedade”, finalizou.