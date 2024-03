Aluna vítima de ataque em escola está grávida

Nesta manhã, um jovem de 15 anos invadiu a escola com duas facas e atacou três alunos, um professor e uma monitora

Uma das alunas feridas por um adolescente em ataque no Centro Educacional (CED) São José, em São Sebastião, está grávida de dois meses.

Na manhã desta segunda-feira (04), um jovem de 15 anos invadiu a escola com duas facas e atacou três alunos, um professor e uma monitora.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a jovem de 16 anos teve apenas um corte superficial no braço direto e foi transportada para o Hospital Regional do Paranoá (HRP) sentindo contrações.

Outro adolescente, identificado apenas como G.R.M, de 15 anos, também foi atacado e teve um corte no pescoço e outro na região da escápula direita. Ele também foi transportado para o HRP.

A última jovem, identificada apenas como M.E.G, de 14 anos, apresentava apenas vermelhidão no pescoço e na região do tórax, sem necessidade de transporte para o hospital.

A monitora, de 57 anos, apresentava um corte superficial na clavícula esquerda e não precisou ser transportada para o hospital. O professor, ao tentar conter o adolescente, teve a mão machucada.

Apreensão

Ao chegar no local, policiais militares conseguiram negociar com o jovem, que se rendeu pacificamente. Ele foi apreendido e conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente.