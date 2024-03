Adolescente é apreendido após tentativa de roubo no Guará II

Um dos envolvidos no roubo conseguiu fugir

Na tarde do último domingo (3), um policial civil lotado na 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) agiu de forma rápida ao frustrar um roubo e apreender um adolescente de 15 anos no Guará II, Distrito Federal. O agente presenciou o crime em flagrante e não hesitou em intervir para conter o infrator.

O adolescente estava armado com um facão quando abordou a vítima, mas graças à pronta ação do policial, a arma foi desarmada e o aparelho celular subtraído da vítima foi recuperado.

Durante a abordagem, um dos envolvidos no roubo conseguiu fugir em direção a uma área de mata próxima ao 4º Batalhão de Polícia Militar do Guará. As equipes de investigação já identificaram o segundo suspeito e estão em diligências para capturá-lo.

Além da apreensão do adolescente e da recuperação do celular, uma bicicleta utilizada no crime também foi apreendida. A polícia apurou que o veículo havia sido produto de outro roubo praticado pela dupla na mesma região do Guará, no mesmo dia.

Uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prestou apoio ao policial civil na condução do adolescente à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA 1), onde foram tomadas as medidas legais cabíveis diante da situação.