Alerta! Inscrições para os centros de línguas acabam nesta terça (19)

Estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal interessados em aprender ou se aprofundar em um outro idioma têm até esta terça-feira (19) para se inscrever gratuitamente nos cursos de inglês, espanhol, francês e japonês ofertados nos centros interescolares de línguas (CILs). Para concorrer a uma das chances, basta preencher o formulário no site.

As inscrições estão abertas para alunos a partir do 6º ano do ensino fundamental, incluindo estudantes do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os candidatos poderão escolher até quatro unidades do CIL e quatro opções de idioma para o turno contrário ao da matrícula da unidade escolar de origem. As vagas são para o primeiro semestre de 2024.

“É uma oferta singular para os estudantes da rede pública. Entendemos que o programa de educação bilíngue amplia as visões e melhora as perspectivas do mercado de trabalho. O nosso foco é a proficiência da língua e a interculturalidade”, define o gerente da Gerência de Educação Ambiental, Patrimonial, Língua Estrangeira e Arte, Hamilton Cavalcante Martins.

Há dois formatos de currículos nos CILs. Um voltado para os alunos que iniciam os cursos a partir do 6º ano. Esses seguem estudando até atingirem o 2º ano do ensino médio, tendo os dois primeiros semestres de ambientação. Para os estudantes que entram cursando o ensino médio ou são da EJA, fazem currículos mais rápidos, com o perfil para jovens.

“Inicialmente todos os alunos entram no primeiro nível, mas todos os CILs ofertam na primeira semana do semestre o nivelamento, que é a possibilidade para o estudante fazer uma avaliação para reconhecer outro nível conforme o conhecimento que já tem. Isso ocorre a partir do pedido dos responsáveis ou do próprio professor”, explica.

Próximo semestre

O resultado da primeira chamada será divulgado em 19 de janeiro de 2024, a partir das 18h, no site da Secretaria de Educação (SEE-DF). No dia 30 de janeiro, será publicado o resultado da segunda chamada. Já em 7 de fevereiro será a divulgação da terceira chamada.

A data da matrícula dos contemplados varia de acordo com a chamada de aprovação. De 22 a 25 de janeiro para a primeira chamada; de 31 de janeiro a 2 de fevereiro, para a segunda; e de 8 a 9 de fevereiro, para a terceira. Após esse período, as vagas remanescentes são ofertadas em sorteio para a comunidade em geral.

Atualmente, o DF conta com 17 CILs. Há unidades no Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul), Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga. No segundo semestre deste ano, os centros contavam com 57.482 estudantes nos cursos.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília