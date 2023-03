Ajuda a quem mais precisa: Lar dos Velhinhos Maria Madalena completa 43 anos

O instituto conta com 92 idosos entre homens e mulheres que antes viviam em alguma situação de vulnerabilidade

Importante centro de apoio às pessoas idosas, o Lar dos Velhinhos Maria Madalena, no Núcleo Bandeirante, completou 43 anos desde sua fundação, em 1980. O local, que conta com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes), se mantém a partir de doações solidárias feitas pela população do quadradinho.

A festividade desta terça-feira (7) contou com uma programação especial de aniversário, pela manhã, foi realizado uma prece, além de uma bela apresentação do Coral Canta Brasília. Além disso, nesse momento especial, foi realizada uma apresentação pelos idosos de show de talentos.

À tarde, a instituição contou com a presença da banda sinfônica da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que tocou um repertório diversificado de músicas brasileiras e também internacionais. Após a apresentação, chegou a hora do parabéns e o corte do bolo. Em seguida, os idosos receberam a visita do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCÃES).

Na abertura solene, o diretor presidente da instituição, Frederico Antônio, agradeceu a presença da banda da Polícia Militar e aos demais presentes. Em entrevista ao Jornal de Brasília, Frederico destacou a importância do trabalho realizado no Lar dos Velhinhos e agradeceu aos contribuintes.

“Para a gente é muito relevante, sabendo a história de tantos idosos que poderiam ficar nas ruas e tem esse acolhimento, essa casa tão especial pra eles. A casa é algo bem significativo para nós e para a comunidade de Brasília. Nunca foi a nossa ideia de ter um asilo, e sim uma residência para o idoso, sendo um espaço bem acolhedor”, disse.

Durante a cerimônia, houve uma homenagem ao arquiteto colombiano César Barney, que faleceu no mês passado. César foi pioneiro em Brasília e um dos planejadores que arquitetou o Lar dos Velhinhos Maria Madalena. Sua esposa, Elvira Barney, recebeu um buquê de rosas brancas das mãos do diretor presidente. Os filhos de César com Elvira também estavam presentes no instituto.

Ao JBr, o morador do lar, Pedro Amaral, 70 anos, contou à reportagem que gostou muito da solenidade, principalmente das músicas tocadas pela banda sinfônica da Polícia Militar. “Eu estou achando maravilhoso, fazia tempo que eu não via uma banda de música ao vivo. Reconheci diversas músicas que tocaram, incluindo uma do Tim Maia”, disse.

O idoso mora no Lar dos Velhinhos há cerca de um ano e oito meses. Ele relatou que gosta bastante do lugar devido às diversas amizades que construiu, além de receber um ótimo tratamento pelos colaboradores do espaço. “Eu tenho muito carinho por tudo isso aqui, sou bem conhecido e faço amizade com todo mundo. Sou muito bem tratado aqui”, contou Pedro Amaral.

O instituto

Atualmente a casa abriga 92 idosos da capital, sendo 45 mulheres e 47 homens, e é uma das maiores instituições filantrópicas do Distrito Federal, que atua há mais de 40 anos no acolhimento, cuidado e proteção de idosos que viviam em alguma situação de vulnerabilidade.

Entre as atividades desenvolvidas com os idosos, há bingo, pintura, atividades corporais, horta terapêutica, atividades cognitivas e interações sociais. Há equipes com assistência social, psicólogo, terapeutas. As atividades são realizadas diariamente e os idosos realizam seis refeições por dia.

O encaminhamento dos idosos atendidos no Lar dos Velhinhos Maria Madalena são realizados através do CRAS, que avalia as condições em que os idosos se encontram. O instituto mantém um convênio com o Governo do Distrito Federal, entretanto, a ajuda não cobre todos os custos, como destaca a captadora de recursos da casa, Geovanna Marques.

“Acaba que a gente depende muito de doações, a gente sobrevive de doações e promoções sociais que são eventos, como o bazar onde arrecadamos roupas, sapatos, móveis. Também contamos com campanhas de arrecadações mensais com alguns itens de necessidade que a gente mais precisa”, destacou.

Segundo Geovanna, são utilizadas quase 500 unidades de fraldas por dia, sendo mais de dez mil unidades de fraldas no mês. Além disso, o lar recebe todos os tipos de doação, como itens de higiene pessoal, alimentos, produtos de limpeza e remédios. As principais urgências são fraldas, arroz e feijão, mas toda ajuda é bem-vinda.

Neste mês de março, pensando no mês da mulher, está no ar a campanha de produtos de higiene. O instituto pede a arrecadação de shampoo, condicionador, sabonete, desodorante, creme dental, hidratante, entre outros. Os itens que não atendem às necessidades dos idosos serão vendidos em um bazar solidário e o dinheiro arrecadado e o dinheiro revertido para fazer a manutenção do lar e cuidados dos idosos.

Como doar?

Para doar entre em contato pelos telefones (61) 3552-0504 / 98539-5962 / 99352-0912, deixe sua doação no Cantinho da Doação ou na portaria, que atende 24 horas. Para ajuda financeira, acesse www.institutointegridade.org.br/doacao, que pode ser feita por meio do cartão, boleto, transferência bancária e PIX. Quem preferir, pode doar diretamente na instituição, localizada no SMPW Trecho 3 Q 1 Conjunto A, no Núcleo Bandeirante.