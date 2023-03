R$ 2,6 milhões são investidos em maquinários e crédito a produtores rurais

Uma das compras foi feita com emenda parlamentar da governadora em exercício Celina Leão, do tempo em que ela atuou como deputada federal

Nesta sexta-feira (3) houve a entrega de R$ 2,6 milhões para o desenvolvimento agrícola. Durante o evento no Núcleo Rural Vale do Palha, no Lago Norte, o Governo do Distrito Federal (GDF) liberou cartas de crédito a produtores rurais e comprou maquinários.

Uma das compras foi feita com emenda parlamentar da governadora em exercício Celina Leão, do tempo em que ela atuou como deputada federal na última legislatura. Ela destinou R$ 322 mil para a compra de um caminhão basculante, útil na manutenção de estradas não pavimentadas e na recuperação de canais de irrigação.

A outra aquisição contou com aporte de R$ 1,9 milhão do ex-deputado distrital Valdelino Barcelos para uma patrulha agrícola mecanizada, composta por uma motoniveladora e duas retroescavadeiras. Esses maquinários vão compor o programa Porteira Pra Dentro, da Secretaria de Agricultura, e ajudam na manutenção de estradas e na construção de bacias para evitar erosões e conter a água da chuva.

“Respeitar a atividade agrícola é o mínimo. O Brasil melhorou muito porque as coisas se modernizaram. Esses equipamentos vão trazer benefícios para a nossa água, para a produção, para o aluno que vai à escola. Serão essenciais para os produtores de todo o DF”, destacou o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo.

O Porteira pra Dentro é uma parceria da Secretaria de Agricultura com produtores rurais, entidades e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF). O projeto atua em serviços fundamentais como manutenção de estradas e construção de grandes bacias para contenção das águas pluviais. Os produtores que têm interesse em contar com reparo em sua propriedade podem procurar o Conselho da sua região.

Secretário-executivo de Agricultura, Rafael Bueno, explica que os maquinários vão ajudar na locomoção dos agricultores e, portanto, no escoamento da produção. “Nós ajudamos cerca de 130 propriedades rurais por ano com o Porteira pra Dentro, e recuperamos cerca 100 km de estradas rurais nesse mesmo período. Com esses novos equipamentos, a expectativa é dobrarmos esse número”, afirma.

Segundo o administrador do Lago Norte, Marcelo Ferreira, a região não era atendida há 20 anos e a chegada dos equipamentos vai fazer a diferença para a produção local, ainda desconhecida por muitos em sua opinião. “Nós temos 22 zonas rurais nessa região, 120 nascentes cadastradas, mais de 500 produtores rurais. Aqui eles produzem água e alimentos orgânicos. O Lago Norte não é só uma península, um shopping, o Lago Norte é rural”, observa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem mora na região também comemora as aquisições que vão atuar, literalmente, na porteira dos produtores rurais. É o caso do diretor da Associação de Produtores Rurais do Vale do Palha (Asspalha), Flávio Carvalho. “Esses equipamentos chegaram ainda em um período de chuvas e vai nos ajudar muito. Aqui nós temos mais de 300 produtores e esse auxílio vai ajudar no escoamento”, diz.

Crédito a produtores rurais

Além dos maquinários, foram entregues duas cartas de crédito do Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural (FDR) a produtores rurais da região do PAD-DF. As cartas, no valor de R$ 200 mil e R$ 188 mil, vão permitir a compra de tratores pelos beneficiados.

Esse apoio do GDF aos produtores colabora para o crescimento da produção agropecuária, a geração de renda e a permanência das pessoas no campo. Entre 2019 e 2022, o FDR financiou 78 projetos, beneficiando 279 produtores com o valor de R$ 8,05 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília