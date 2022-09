Reviravolta: professor carbonizado pode ter atentado contra a própria vida

Isso porque, em imagens gravadas pouco antes de sua morte, Raphael aparece comprando dez litros de gasolina em um posto

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está trabalhando em uma nova linha de investigação sobre o caso do professor Raphael Seiti Miura Monforte, de 36 anos, encontrado carbonizado na última semana.

Segundo informações e imagens obtidas pelo programa de rádio Pão na Chapa, em parceria com o Jornal de Brasília, Raphael teria atentado contra a própria vida.

Isso porque, em imagens gravadas pouco antes de sua morte, Raphael aparece comprando dez litros de gasolina em um posto.

O professor e diretor do Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo, em São Sebastião, foi encontrado carbonizado em uma área de entulho na DF-001, dentro porta-malas de seu carro.

Raphael saiu de casa, no Lago Sul, na manhã do último dia 7, para comprar um álbum de figurinhas da Copa do Mundo para os filhos, mas não voltou.

No local do crime, foram encontrados a carteira, com documentos, e o celular dele.