Queimadas aumentam quedas de energia

Nas duas últimas semanas, foram registradas duas queimadas em vegetações próximas às redes, o que fez com que 4 regiões ficassem sem energia

Com os mais de quatro meses sem chuvas, o clima seco e as altas temperaturas, o Distrito Federal tem sofrido com as queimadas florestais. Outro problema é quando os incêndios ocorrem próxima às redes elétricas, o que resulta na interrupção da energia.

Nas duas últimas semanas, por exemplo, foram registradas duas queimadas em vegetações próximas às redes, o que fez com São Sebastião, do Mangueiral, do Jardim Botânico e do Lago Sul ficassem sem energia.

Apenas neste ano, a Neoenergia Brasília registrou 12 desarmes de linhas de distribuição devido a fogo, prejudicando cerca de 160 mil pessoas. Em comparação com o ano passado, esse número é 10 vezes maior.

Ainda que as chamas não atinjam diretamente os cabos, a rede é afetada. “Quando as chamas atingem diretamente à rede elétrica, componentes como postes, cabos e isoladores são danificados, interrompendo o fornecimento de energia. Quando o fogo está próximo da rede, a fuligem e o calor intenso criam condições para gerar curto-circuito e, como consequência, interrupção do fornecimento, explica o diretor-superintendente Técnico da Neoenergia Brasília, Antônio Carlos Queiroz.

Em mais uma ação de preparo preventivo contra queimadas próximas à rede elétrica, a distribuidora implementou no Centro de Operações Integradas (COI), desde o início do ano, uma ferramenta disponibilizada pelo Climatempo e que consegue monitorar os focos de incêndio em andamento no Distrito Federal, permitindo que os técnicos da concessionária atuem tempestivamente nos casos onde o fogo se aproxima das linhas de distribuição. Todo esse trabalho é feito em parceria com o Corpo de Bombeiros.

Segurança

A Neoenergia Brasília reforça que simples atitudes podem contribuir para que o fogo não se disperse e dá algumas dicas de segurança para evitar queimadas próximas à rede elétrica:

• Não queimar o lixo doméstico;

• Não jogar pontas de cigarros acesas em acostamentos de rodovias ou regiões de matas;

• Não fazer queimadas para limpar pastagens ou áreas de plantações;

• Caso um foco de incêndio que atinja a rede elétrica seja identificado, ele não deve ser apagado com água. O mais seguro é acionar o Corpo de Bombeiros, por meio do telefone 193, e a Neoenergia Brasília pelo 116.