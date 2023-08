‘Agosto Lilás’ vai conscientizar sobre o fim da violência contra a mulher

Durante todo este mês, o Governo do Distrito Federal terá um calendário de ações para a divulgação da campanha

A campanha Agosto Lilás 2023, coordenada pela Secretaria da Mulher (SMDF), tem como objetivo a conscientização da sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher. Com diversos tipos de eventos, a ação vai divulgar a Lei Maria da Penha, os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes.

Para a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, o calendário repleto de ações de esclarecimentos e conscientização da população do DF vai sensibilizar todos sobre as várias formas de violência contra a mulher. “Toda a temática do Agosto Lilás é voltada para a importância da denúncia, a importância da igualdade entre homens e mulheres e sobre como todos nós temos que combater a violência o tempo todo, sempre”, destaca.

A campanha vai reunir diversos parceiros governamentais e não governamentais, ao promover palestras, caminhadas, encontros, distribuição de material informativo e ações de mobilização e diálogos para se fortalecer e consolidar, cada vez mais, como uma grande campanha da sociedade no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

A lei que institui em todo o país o Agosto Lilás prevê que, anualmente, a União e os estados promovam ações de conscientização e esclarecimento sobre as diferentes formas de violência contra a mulher. “A campanha faz referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, instituída pela Lei nº 11.340 (de 7 de agosto de 2006), que em 2023 completou 17 anos” completa a secretária.

Ações

⇒ 1. Ação de divulgação da campanha Agosto Lilás

Durante todo o mês de agosto serão colocados tótens em locais estratégicos do DF para a conscientização da necessidade do fim da violência contra a mulher. Nos locais serão distribuídos bótons e panfletos

1ª semana: Palácio do Buriti e na Casa da Mulher Brasileira da Ceilândia

2ª semana: Estação do Metrô – 102 Sul e Ceam de Sobradinho

3ª semana: Rodoviária e Núcleo de Atendimento à Família e ao Autor de Violência Doméstica (NAFAVD) de Samambaia

4ª semana: Congresso Nacional e NAFAVD do Gama

5ª semana: Biblioteca Nacional e Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) – Planaltina

⇒ 2. Iluminação dos órgãos públicos para divulgação do Agosto Lilás

A partir desta terça (1º), os monumentos Biblioteca Nacional, Palácio do Buriti e Câmara Legislativa serão iluminados com a luz lilás para divulgação e propagação da campanha

⇒ 3. Divulgação no elevador sobre o Agosto Lilás

A partir desta terça, todos os elevadores do Anexo do Palácio do Buriti irão receber a divulgação da campanha Agosto Lilás com a agenda de eventos

⇒ 4. Sessão Solene na Câmara Distrital – 17 anos da Lei Maria da Penha

Dia 7, às 14h

⇒ 5. Curso Formação Teórico-Vivencial Prodoc

Os servidores públicos da SMDF vão fortalecer as capacidades técnicas e habilidades dos agentes públicos atuantes na Secretaria da Mulher para a identificação, referenciamento, contra referenciamento e prevenção de casos de violência baseada no gênero. As turmas vão atuar entre os dia 9 e 23 deste mês

Local: 16º andar, Sala de Inovações do Anexo do Palácio do Buriti e Casa da Mulher Brasileira

Dia 1 – Relações de Gênero e os tipos de violência baseada no gênero

Dia 2 – Bases legais do atendimento às pessoas em situação de violência doméstica

Dia 3 – Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência

⇒ 6. Evento Agosto Lilás no Parque da Cidade

Uma manhã de brincadeiras, musicalização, saúde e orientação sobre a SMDF no Estacionamento 10. Haverá tira-dúvidas, brindes, camisetas, mesa de frutas e atrações musicais e aulas esportivas

Dia 19, das 8h às 13h

Local: Estacionamento 10 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek

⇒ 7. Festa de reinauguração do Ceam de Planaltina

Aberto ao público, o evento marcará a reinauguração do local após a revitalização da pintura e do parquinho infantil, além de recapeamento, podas de árvores e troca de mobiliário. No café da manhã serão distribuídas cestas básicas, e também haverá atrações musicais e distribuição de brindes

Dia: 29, das 8h às 13h

⇒ 8. Ação na Casa da Mulher Brasileira na Ceilândia

Dia 30, às 10h

Aberto a toda comunidade, o evento terá oficinas profissionalizantes de moda, automaquiagem e proteção pessoal, além de palestras sobre importunação sexual, tipos de violência e onde procurar ajuda com convidados da rede local.

