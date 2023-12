Agente é preso após atirar em pé da delegada da PCDF e agredir mulher em um bar na Vicente Pires

O homem foi preso em flagrante por disparo em via pública, lesão corporal e vias de fato

Um bar em Vicente Pires tornou-se cenário de um confronto envolvendo um agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e uma delegada da mesma corporação. Conforme informações preliminares, o agente, identificado como Rodrigo, estava agredindo uma mulher no estabelecimento quando a delegada Karen Langkammer interveio. A situação escalou quando o agressor, armado, acabou disparando no pé da policial.

O incidente, que ocorreu por volta de 0h15 desta quarta-feira (27/12), levou à intervenção da Polícia Militar do DF (PMDF). O agente, visivelmente descontrolado, efetuou disparos em via pública antes de ser avistado pelos PMs, que prontamente agiram para conter a situação.

Os policiais negociaram a rendição do agente, que estava atrás de um carro branco. Com as mãos para cima, ele foi desarmado pelos PMs, sendo encontrada em sua posse uma pistola Glock 9 mm, além de oito munições e um carregador.

Rodrigo foi preso em flagrante por disparo em via pública, lesão corporal e vias de fato. Inicialmente registrado na 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), o caso foi encaminhado à Corregedoria-Geral de Polícia (CGP) para apuração dos fatos.