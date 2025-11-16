Agências do trabalhador abrem a semana com mais de mil vagas de emprego

Nesta segunda-feira (17), as agências do trabalhador do Distrito Federal abrem com 1.206 vagas disponíveis para quem procura um emprego.

As oportunidades contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. Os salários chegam a R$ 3,5 mil.

Dois postos oferecem a remuneração mais alta: marceneiro, em São Sebastião, e marmorista, em Vicente Pires. Cada um conta com uma vaga aberta. Nos dois casos, é preciso ter experiência prévia, mas não há cobrança de escolaridade mínima.

Outros três cargos destacam-se pela quantidade de oportunidades oferecidas, com 60, cada: ajudante de açougueiro, repositor e operador de caixa — todos em Samambaia Norte. Nenhum deles exige experiência. Quanto à escolaridade, os dois primeiros cobram ensino fundamental completo, enquanto o último exige ensino médio completo. O salário nos três casos é de R$ 1.606.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das Agências do Trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

Com informações da Agência Brasília