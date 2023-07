Aeroporto de Brasília sem água nesta terça (11) para serviços no sistema

Interrupção está prevista para durar das 8h30 às 23h50 e vai afetar áreas próximas

Nesta terça-feira (11), toda a região do Aeroporto Internacional de Brasília, incluindo as áreas adjacentes (postos, setor de concessionárias, terminal), além do Hospital da Força Aérea de Brasília e a Base Aérea ficarão, temporariamente, sem fornecimento de água.

O motivo é um serviço que a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) fará para melhoria do sistema de abastecimento na região.

A interrupção está prevista para durar das 8h30 às 23h50 desta terça-feira (11). A Caesb, esclarece, porém, que toda unidade usuária deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário. Com isso, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Caesb pelo telefone 115.

Com informações da Agência Brasília