Advogados são flagrados em tentativa de repassar ilícitos para detentos em Planaltina de Goiás

Com eles, foram encontrados um celular, um cabo USB e um isqueiro camuflados em sabonetes

Tereza Neuberger

[email protected]

Dois advogados foram flagrados tentando repassar ilícitos para detentos da Unidade Prisional Especial de Planaltina de Goiás. Os objetos estavam camuflados em sabonetes que seriam destinados à higiene dos presos. Policiais Penais lotados na Unidade, ao realizarem a revista e constataram a existência desses objetos e fizeram o flagrante.

O flagrante foi feito nesta quarta-feira (02), durante procedimento de revista pessoal. A revista pessoal é realizada antes do início do atendimento jurídico aos presos. Escondido dentro dos sabonetes foram encontrados um isqueiro, um cabo USB e um celular. Os objetos seriam destinados a um detento, que cumpre pena por receptação na unidade prisional.

Os advogados, de 22 e 24 anos, alegaram que seriam responsáveis pelo repasse de itens de higiene ao custodiado, segundo a direção do presídio, pertencente a 9 ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, os advogados.

De acordo com o diretor da Unidade Prisional Especial de Planaltina de Goiás, Leandro Oliveira, os advogados demonstraram uma certa tensão durante o procedimento rotineiro de revista, foi neste momento em que realizaram uma revista mais rigorosa. “Nesta hora, um dos jovens demonstrou alto nível de nervosismo, o que levou a ampliação do rigor na revista minuciosa”, afirmou o diretor.

Os materiais interceptados estão à disposição das autoridades policiais, e os dois advogados pegos em flagrante foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Um comunicado foi emitido sobre o ocorrido foi emitido à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Quanto aos detentos que receberiam o material, a direção da unidade abriu procedimento administrativo interno para averiguação e aplicação das sanções disciplinares, na forma da lei. ”Esse rigor na segurança penitenciária responde às determinações do Governo do Estado, em consonância com as políticas de gestão da Secretaria de Segurança Pública e da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária” finaliza o diretor, Leandro Oliveira.