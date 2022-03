Homem que assassinou enteado é denunciado pelo MPDFT

Geraldo responde por tentativa de homicídio contra Luciene Xavier dos Santos e pelo homicídio de Pedro

Ao tentar defender sua mãe de um feminicídio no dia 19 de fevereiro, Pedro Henrique Côrrea de Souza foi assassinado. Geraldo Côrrea de Souza, o homem que cometeu o crime, foi denunciado pela 2ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Paranoá do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) nesta quarta-feira, 2.

Geraldo responde por tentativa de homicídio contra Luciene Xavier dos Santos e pelo homicídio de Pedro. Os crimes ocorreram durante culto religioso na casa das vítimas, no Itapoã.

Geraldo deve responder pela tentativa de homicídio triplamente qualificada contra Luciene. As qualificadoras são motivo torpe, pois o denunciado não aceitava a interferência da mulher no contato dele com a filha do casal; uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois Luciene foi abordada durante um culto religioso; e feminicídio.

O denunciado também deve responder pelo homicídio qualificado de Pedro Henrique. O crime se deu por motivo torpe: a vítima morreu tentando defender a mãe dos disparos de arma de fogo.

O jovem morreu no local após ser atingido com um tiro olho. Sua mãe, apesar dos ferimentos, sobreviveu e foi hospitalizada.

Entenda o caso

O homem entrou na casa das vítimas durante um culto religioso. Após discutir com a ex-companheira, ele empurrou e atirou contra a mulher.

Mesmo ferida, ela tentou lutar com o denunciado. Pedro, que assistia à cena, agiu para proteger a mãe. Ele ficou entre ela e o agressor. O rapaz foi atingido no olho e morreu no local. Luciene, apesar dos ferimentos, foi hospitalizada.

“O crime é gravíssimo. A condenação de Geraldo é fundamental, não só para Luciene e seus parentes, mas para todas as mulheres que são diariamente vítimas de violência doméstica”, destacou Daniel Bernoulli, promotor de justiça que atua no processo.