Ibaneis entrega Selo Verde para Capital Moto Week

O Selo Verde é um projeto do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), que reconhece e homenageia eventos que se propõem a reciclar seu lixo

Elisa Costa e Geovanna Bispo

[email protected]

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), visitou, nesta quarta-feira (26), a 20ª edição do Capital Moto Week, na Granja do Torto, para entregar o Selo Verde ao evento. O festival ocorre entre os dias 20 e 29 de julho. “A coleta seletiva é um trabalho feito por toda comunidade aqui presente e nós só temos a agradecer esse cuidado com o meio ambiente que eles estão tendo”, disse o mandatário.

O Selo Verde é um projeto do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), que reconhece e homenageia eventos que se propõem a reciclar seu lixo. Segundo o representante do SLU, Silvio de Morais Vieira, durante o Capital Moto Week, foram reciclados 90% dos resíduos do festival. “É o primeiro grande evento em Brasília que está sendo homenageado com esse selo”, explicou Vieira.

Durante o festival, o SLU realizou diversas atividades de conscientização do público, como a distribuição de “lixitos”, lixos para carros feitos a partir de uniformes de gari. Outra importante ação foi a instalação de 20 papa-recicláveis para descarte de resíduos como latas, garrafas e plásticos.

O governador ainda caminhou pelo complexo, conversou com organizadores, motoqueiros e vendedores. “A família da moto é unida. Se coloca à disposição da população, cuida das crianças e da cidade. Peço à população que venham visitar o local, que é maravilhoso, um ambiente onde as pessoas gostam de se encontrar”, pediu o mandatário, durante a visita. Também conheceu as instalações do Brasília Moto Capital o presidente do BRB, Paulo Henrique, o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Fauzi Nacfur, e representantes do SLU.