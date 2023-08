Advogada é presa ao tentar entrar na Papuda com droga escondida nas partes íntimas

Ao todo a mulher carregava 99g de substância aparentando ser maconha e 25g de substância aparentando ser cocaína

A Polícia Penal do Distrito Federal flagrou na tarde desta terça-feira (08), uma advogada de 31 anos, tentando entrar com drogas escondidas nas partes íntimas, na Penitenciária do Distrito Federal II (Papuda).

A advogada teria ido até a penitenciária para visitar seu cliente, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape). Por volta das 15h30, ela foi submetida ao procedimento padrão para entrada nos presídios. Ao passar pelo scanner corporal antes do atendimento constatou-se que ela carregava uma certa quantidade de drogas no interior de suas partes íntimas.

Com o auxílio dos Núcleo de Operações com Cães (NOC) foi confirmada a presença de drogas. Ao todo a mulher carregava 99g de substância aparentando ser maconha e 25g de substância aparentando ser cocaína.



A advogada foi encaminhada à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), autuada em flagrante e aguarda audiência de custódia.