Adolescente desaparecida em MG é resgatada após sofrer abuso no DF

À polícia, a adolescente contou que o suspeito a obrigou a manter relações sexuais, e também lhe forneceu crack

A Polícia Civil do Distrito Federal resgatou, na manhã desta terça-feira (08) uma adolescente de 15 anos que estava desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (07), em Unaí-MG. A jovem foi sequestrada por um morador de Águas Lindas-GO, no entorno do DF, que foi preso em flagrante.

Após tomar conhecimento do desaparecimento da adolescente a família informou à PCDF, que ela teria fugido na companhia de um adulto para o Distrito Federal. A 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), responsável pelo caso, investigou os endereços que o suspeito costumava frequentar em Ceilândia e no Recanto das Emas.

Após receber informações de que a jovem estaria escondida com o suspeito em Águas Lindas-GO, ela foi localizada e após os procedimentos médicos e legais reencontrou a família. À polícia, a adolescente contou que o suspeito a obrigou a manter relações sexuais, e também lhe forneceu crack.

Com o apoio da Polícia do Militar do Goiás (PMGO), poucas horas depois do resgate à adolescente, o suspeito foi preso e indiciado por estupro qualificado, subtração de incapaz e por fornecer drogas a menor de idade. Em seguida, ele foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.