Advocacia homenageia Ibaneis em almoço

O evento aconteceu no Clube da Portuguesa, em Taguatinga, e contou com a presença de ex-presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) foi homenageado em almoço, neste domingo, por colegas advogados que apoiam sua reeleição.

O evento aconteceu no Clube da Portuguesa, em Taguatinga, e contou com a presença de ex-presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

“Essa força de trabalho da advocacia nos deu ânimo para trabalhar pelo DF, que estava parado há oito anos. Assumimos o governo com grandes dificuldades e avançamos muito”, discursou Ibaneis, que aproveitou o reencontro com amigos para lembrar os tempos de advocacia.

Ibaneis foi presidente da seccional do DF da ordem entre 2013 e 2015, além de diretor do Conselho Federal e corregedor-geral da entidade.

“Tenho um carinho pela OAB, comecei em 2003 com a eleição da Estefânia Viveiros. Tive a oportunidade de ser vice-presidente dela, me candidatei a presidente da OAB, perdi a primeira e ganhei a seguinte. Avançamos muito na questão da Ordem, que nos deu uma projeção no DF e se chegarmos a uma candidatura ao governo. A turma não sabia da força da advogacia, mas descobriu quando as urnas foram abertas”, lembrou Ibaneis.