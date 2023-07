Adolescente é apreendido pela PMDF em Samambaia

A própria vítima, após ser esfaqueada, pediu ajuda aos policiais militares que solicitaram o socorro médico

Nesta segunda-feira (10), um adolescente foi detido após esfaquear um homem em Samambaia.

Após a vítima descrever as características do suspeito, a equipe conseguiu encontrá-lo. O adolescente disse que o homem era seu desafeto, que tinha roubado seu celular e lhe dado um tapa no rosto.

O jovem foi apreendido e encaminhado à 2ª Delegacia da Criança e do Adolescente

A vítima foi socorrida ao Hospital Regional de Taguatinga.