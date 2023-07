Homem cai de plano elevado em Vicente Pires

A equipe do CBMDF encontrou um homem de 32 anos com TCE grave, nível de consciência instável e múltiplas fraturas

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, nesta segunda-feira (10), uma ocorrência de queda de um plano elevado.

A vítima já havia sido retirada por pessoas que estavam no local e em virtude da gravidade do seu quadro foi solicitado suporte avançado do SAMU que o conduziu para o IHBB.

O local ficou aos cuidados da PMDF