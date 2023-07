Quadras de Santa Maria recebem ampliação da rede de esgoto

Intervenção do GDF vai eliminar entupimentos e extravasamentos de resíduos com novas tubulações

A rede de esgoto das quadras 312/313 de Santa Maria vem recebendo obras de ampliação por parte do Governo do Distrito Federal (GDF). Para melhorar as condições de saneamento básico na região, equipes trabalham nos remanejamentos das tubulações principais para melhorar o escoamento dos esgotos nesses trechos e reduzir a probabilidade de entupimentos e extravasamentos – quantidade de esgoto bruto que escapa do sistema de tratamento, retornando para o meio ambiente sem o devido tratamento.

As obras são executadas pela Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb), com investimento da ordem de R$ 130 mil.

“O entupimento de esgoto era uma coisa que incomodava bastante os moradores, causava mau cheiro. Além disso, a população ficava mais exposta à contaminação por causa do vazamento de esgoto que tinha nas ruas. Isso tudo não vai existir mais depois que a obra for concluída”, destacou o administrador de Santa Maria, Josiel França

Estrutural

Após mais de 20 anos de espera, os moradores da Quadra 2 (antiga Quadra 12) da Estrutural vão ganhar rede de água e esgoto. As obras de complementação da rede de abastecimento contam com investimentos do GDF de R$ 211,3 milhões.

A Quadra 2 encontra-se em Área de Regularização de Interesse Social (Aris) e, por isso, é prioritária para receber infraestrutura de abastecimento de água. Com a nova rede de água e esgoto, é possível promover até 257 ligações residenciais nessa localidade.

Com informações da Agência Brasília