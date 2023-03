Adolescente é apreendido após invadir residência e ameaçar moradores

O jovem já tem passagens por ameaça, desacato e porte de substância entorpecente

Policiais militares do 4º Batalhão, apreenderam um jovem de 17 anos, por invasão de domicílio, na manhã desta segunda-feira (27), na QE 26 no Guara II. No local residiam uma mulher e um idoso de 90 anos.



O suspeito entrou na residência pelo telhado e entrou por uma janela do segundo andar do sobrado, onde ameaçou os moradores de forma muito agressiva, e exigiu que lhe fosse entregue alguns objetos.



A PMDF chegou rápido no local e conseguiu apreender o adolescente ainda no interior do imóvel. Ele foi conduzido à Delegacia da Criança e Adolescente onde foi autuado por violação de domicílio, ameaça e tentativa de furto.