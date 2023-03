Agência do Trabalhador oferece orientação profissional gratuita

O treinamento aborda temas como elaboração de currículo e dicas para se portar em uma entrevista de emprego

Está em busca de emprego? O Qualitec pode ajudar você a se tornar um candidato mais competitivo. O projeto oferece orientação profissional gratuita para quem procura uma colocação no mercado de trabalho. O treinamento individual é feito em 12 unidades da Agência do Trabalhador do Distrito Federal. Não é necessário agendamento prévio.

O atendimento, ministrado por profissionais especializados em recrutamento e seleção de pessoal, vai focar em tópicos como elaboração de currículo e dicas para encarar uma entrevista de emprego, com simulação. O candidato também passará por avaliação de perfil comportamental e de estrutura psicológica, além de teste vocacional. O treinamento é presencial, seguindo o horário de funcionamento das agências, das 8h às 17h.

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) e o Instituto Brasileiro de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação (Ibeti). “Percebemos que o cidadão que busca uma colocação no mercado de trabalho muitas vezes nemsequer sabe confeccionar um currículo ou como participar de entrevista de emprego”, observa o titular da pasta, Thales Mendes. “A orientação de um profissional pode ser decisiva para que essa pessoa consiga a tão esperada vaga”.

Para participar do treinamento, não é necessário agendar. Basta comparecer a uma agência do trabalhador que ofereça o serviço nas datas disponíveis. Os atendentes fazem uma triagem e encaminham aos profissionais especializados, de acordo com as necessidades do candidato. A orientação profissional dura, no máximo, 30 minutos.

Confira as unidades da Agência do Trabalhador que oferecem o Qualitec, e fique atento: as datas do projeto variam de um local para outro.

→ Agência Taguatinga – até 31 de julho

→ Agência Plano Piloto – até 31 de julho

→ Agência Gama – até 14 de abril

→ Agência Samambaia – até 14 de abril

→ Agência Riacho Fundo II – de 17 de abril a 12 de maio

→ Agência Sobradinho – de 17 de abril a 12 de maio

→ Agência Recanto das Emas – de 15 de maio a 9 de junho

→ Agência Estrutural – de 15 de maio a 9 de junho

→ Agência Brazlândia – de 12 de junho a 7 de julho

→ Agência Planaltina – de 12 de junho a 7 de julho

→ Agência São Sebastião – de 10 de julho a 31 de julho

→ Agência Itapoã – de 10 de julho a 31 de julho.

As datas poderão sofrer alterações mediante análise da demanda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília