Administração do Plano Piloto atua na coleta de lixo verde no DF

Na manhã desta segunda-feira, a Administração Regional do Plano Piloto realizou a retirada de lixo verde no Noroeste. Brasília é uma cidade arborizada e a Administração é responsável pelo atendimento de demandas que chegam via ouvidoria, além do cumprimento de cronograma já estabelecido.

“O objetivo da Administração é manter nossos canteiros limpos, além de atender às demandas da população em relação à coleta correta de lixo verde. A arborização de Brasília é uma das belezas que o Distrito Federal possui. O contato com o verde pode até ser visto como exercício de saúde mental, além de ser chamariz para turistas. Pensando nisso, a Administração do Plano Piloto vem trabalhando com afinco, juntamente com a Novacap e a SLU para manter esses ambientes livres de insetos e animais indesejados”, ponderou o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros.

Hoje a Administração conta com 3 caminhões caçamba e uma carroceria, que auxiliam uma equipe de servidores, incumbidos na missão de deixar a cidade limpa. Diariamente a equipe atende os bairros da Asa Sul, e Norte, Vila Planalto, Vila Telebrasília, Setor de Clubes Norte e Sul e Noroeste.

Para quem quiser solicitar o recolhimento de lixo verde, basta ligar no número da ouvidoria (162), pela internet, por meio do site Participa DF, ou se dirigir à Administração Regional do Plano Piloto e realizar a solicitação na ouvidoria do órgão. As solicitações são respondidas em até 20 dias úteis.

A Administração ressalta que a manutenção de áreas verdes e podas de árvore são de competência da Novacap. A Administração Regional atua em apoio à coleta do lixo verde, em parceria com a SLU – Serviço de Limpeza Urbana do DF (SLU).

Uma outra opção para o descarte correto de lixo verde é o Papa Lixo, clique AQUI para saber onde tem um mais perto da sua residência.