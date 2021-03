Administração de Samambaia intensifica campanha contra a covid-19

Toda a comunicação gira em torno de chamar atenção do risco que corre a população mais jovem da cidade com as variantes

A iniciativa surgiu de uma conversa entre o Administrador de Samambaia, Gustavo Aires e a promotora de justiça Drª Hiza Maria Silva, onde foi discutida a preocupação da Administração da cidade e do Ministério Público com a atual situação enfrentada na localidade, onde todos os leitos de UTI estão ocupados. Assim, toda comunicação da Administração Regional passou a ser direcionada para a comoção e apelo emocional que a pandemia requer. Em um momento cada vez mais complicado, o que tem se tornado evidente, por toda parte, é o descumprimento das normas de segurança pelos mais jovens. Pelas ruas de Samambaia algo tem tirado o sono dos gestores, "por toda parte vemos jovens aglomerando, festejando, andando sem máscaras. Em nossas abordagens temos buscado orientar, entregar máscaras, mas ainda sim a resistência é muito grande" conta Aires, administrador da cidade. Foto: Divulgação Com o aumento alarmante da propagação da doença, a procura pelo serviço de saúde pública por jovens tem sido muito grande, superando a capacidade de atendimento dos hospitais, unidades de saúde e Upas. Sendo destacado pelo Superintendente de Saúde da Região Sudoeste, Luciano Gomes, a forma como mudou o comportamento do público adoecido "os leitos de UTI estão preenchido por pessoas muito jovens, isso além de preocupar nos faz pensar, a possível contribuição para isso, pode ser a imperícia dos mais jovens ".

A ação de caráter informativo tem contado com o apoio de amigos, familiares, filhos e netos de pacientes que sofreram com a doença, além de ter sido estendida aos influenciadores digitais da cidade para colaborar com a divulgação desta mobilização tão importante. Para garantir o cumprimento das boas práticas de saúde, foi formada uma força tarefa integrada, entre vários órgãos de governo: DF Legal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, conselhos de Saúde e de Segurança, e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.