Detran deve leiloar 760 veículos na próxima semana

Último dia para visitação será nesta sexta-feira (12), das 8h30 às 17h30. É necessário fazer agendamento

Esta sexta-feira (12) é o último dia de visitação aos veículos e sucatas que serão leiloados nos próximos dias 15, 16 e 17, pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). O leilão será totalmente on-line, pelo site www.flexleiloes.com.br, onde estarão à venda veículos que foram recolhidos ao depósito em virtude de infrações de trânsito.

Os veículos poderão ser examinados no Pátio da Flexleilões, no STRC Sul, Trecho 02, conjunto B, lote 02/03 (próximo ao Detran do SIA), das 8h30 às 17h30. Para realizar a visitação, é necessário fazer o agendamento por meio dos telefones (61) 4063-8301 e (61) 9.9625-0219 ou pelo e-mail [email protected]

Para evitar que o veículo seja leiloado, o proprietário deve comparecer ao Núcleo de Leilão (Nulei), até esta sexta (12), para regularizar a situação. O Nulei fica na unidade do Detran de Taguatinga, localizada no Setor de Indústrias Gráficas, Área Especial n° 2, 1° andar, sala 5 – Taguatinga Norte. O atendimento precisa ser agendado pelo Portal de Serviços da autarquia.

Leilão

A hasta pública contém lotes de veículos classificados em duas categorias: sucatas e conservados, estes últimos estão aptos para voltar à circulação. No dia 15 de março ocorrerá a venda dos veículos classificados como sucatas. Já o leilão dos veículos conservados ocorrerá no dia 16, para automóveis e, no dia 17, para motocicletas. Os bens serão vendidos no estado físico em que se encontram e serão entregues livres de qualquer ônus existente até a data da arrematação.

Para participar do leilão, o interessado deve efetuar o cadastro no site da Flexleilões até o dia 12 de março. No ato da arrematação, o licitante vencedor deve realizar o pagamento imediato de 20% do valor do arremate, bem como 5% ao leiloeiro, a título de comissão.

Serão vendidos 760 veículos, sendo 260 destinados à circulação. Os lances mínimos variam de R$ 400 a R$ 9.500. Destaque para um automóvel Land Rover Evoque Prestige, ano 2011, por R$ 9.500; um Mercedes-Benz, A200 Turbo, ano 2013, por R$ 7 mil; e uma motocicleta Yamaha FZ25 Fazer, ano 2019, por R$ 1.600.

As informações são da Agência Brasília