Acidente no Lago Sul deixa quatro feridos

Quando as equipes do CBMDF chegaram ao local da ocorrência, encontraram o primeiro carro colidido na parte traseira e com os dois ocupantes com lesões.

Dois veículos colidiram no Lago Sul nesta quinta-feira (07). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência por volta das 18h. Quando as equipes do CBMDF chegaram ao local da ocorrência, encontraram o primeiro carro colidido na parte traseira e com os dois ocupantes com lesões. O primeiro, de 22 anos, condutor, apresentava um edema na face e segundo, de 34 anos, passageiro, tinha um corte na cabeça. Ambos transportados pelo CBMDF para o IHBB. Já o segundo veículo tinha danos na parte frontal e apresentava duas vítimas. Uma mulher de 64 anos, condutora do veículo, queixava-se de dor no tórax e na coluna cervical. A segunda vítima, de 84 anos, passageira, apresentava suspeita de luxações em ambos os punhos. Elas foram transportadas pela ambulância UTI VIDA para o Hospital Brasília. Após a desmobilização do CBMDF a via ficou aos cuidados da PMDF.