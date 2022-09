Três empresas farão manutenções prediais nas unidades da Sedes

Servidores e usuários terão melhor estrutura no momento do atendimento

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) contratou três empresas para a prestação de serviços de manutenção predial nos mais de 100 imóveis da pasta, entre Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Restaurantes Comunitários, Centros de Convivência, entre outros. De acordo com o estabelecido na licitação, as contratadas vão oferecer peças, equipamentos, materiais e mão de obra para conserto, instalação, conservação, reparação, demolição e adaptação nos imóveis.

“A contratação dessas empresas é primordial para que possamos melhorar a estrutura das nossas unidades”, destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

O edital foi lançado ainda em 2020 e, após procedimentos internos, ficou sob análise do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). A liberação apenas foi possível devido a articulação da atual gestão da Pasta, que fez questão de ressaltar a urgência dos serviços prediais nas unidades socioassistenciais, com o objetivo de oferecer um ambiente melhor para os servidores e as famílias assistidas pela política.

Ainda nesta semana, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e das empresas se reúnem para a formulação de um cronograma de atuação, de modo a atender as prioridades imediatamente. O contrato tem vigência de 12 meses, a contar da assinatura, podendo por interesse das partes, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses.

O valor dos contratos soma R$ 25.725.918,98, cerca de R$ 2,1 milhões a menos em relação à estimativa inicial de preço.