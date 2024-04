PMDF captura suspeitos de roubarem Supermercado no Gama

Uma ação conjunta entre o Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) e o Grupo Tático de Operações Policiais (GTOP 29) resultou na captura de um dos quatro indivíduos suspeitos de roubar um supermercado no Gama na tarde de ontem (17).

Por volta das 21h desta quarta-feira (17), quatro indivíduos armados com três facas e uma arma de fogo invadiram um supermercado no Setor Leste do Gama. Após roubarem o estabelecimento, eles fugiram a pé, porém a equipe do GTOP 29, que já estava na área, conseguiu interceptar um dos suspeitos, enquanto os outros três entraram em uma área de mata próxima.

Mobilização e busca intensa



Com base em informações de moradores que avistaram os indivíduos na mata, equipes do BPCães e GTOP 29 iniciaram uma busca minuciosa na região. Durante a varredura, um dos suspeitos foi ouvido deslizando em um barranco, e, como não havia exatamente o local exato por onde eles haviam se evadido, os policiais foram até local onde foi ouvido um dos elementos descendo pelo barranco e utilizou granadas de luz e som, para forçar o indivíduo a sair do local de difícil acesso, permitindo a localização por meio da sua movimentação.



Cão Zaira em ação

Após a chegada da equipe do BPCães, cães treinados foram utilizados na busca pelos suspeitos. Com a ajuda da cadela Zaira, um dos indivíduos foi localizado e contido pelos policiais. O menor de idade foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I). As buscas pelos outros dois suspeitos continuaram durante toda a noite, mas até o momento, eles não foram encontrados.

Com informações da PMDF