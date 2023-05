Acidente entre carros e moto deixa ferido na Estrutural

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para lidar com a colisão. O CBMDF não tem informações sobre a dinâmica do acidente

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na noite de ontem (30), um acidente envolvendo três carros e uma moto na Via Estrutural, próximo a Vicente Pires.

Segundo a corporação, apenas o motociclista, identificado apenas como W.B.M, de 43 anos, ficou ferido e foi transportado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) com dores no tórax e suspeita de fratura no ombro esquerdo.

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para lidar com a colisão. O CBMDF não tem informações sobre a dinâmica do acidente.