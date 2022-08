Acidente com capotamento deixa vítima na Asa Sul

Por volta das 03h da manhã, a condutora perdeu o controle da direção, o que causou o capotamento do veículo

Um acidente aconteceu na Estrada Parque das Nações (EPNA), a L4, próximo à estação de tratamento de esgoto da CAEB, na Asa Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi chamado para atender a ocorrência, e ao chegar no local, constatou um capotamento.

Por volta das 03h da manhã, a condutora, uma mulher de 24 anos, perdeu o controle da direção e capotou o carro, que parou lateralmente, no canteiro às margens da rodovia. As pessoas que passavam pelo local ajudaram a motorista a sair do veículo.

A mulher apresentava escoriações pelo corpo, sendo conduzida ao Hospital Sírio Libanês. Ela estava consciente, orientada e estável. A dinâmica do acidente não foi informada.