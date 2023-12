Ação planta mil mudas no Parque de Águas Claras

Com o tema Plante uma árvore e mude o planeta, a iniciativa tem o objetivo de renovar uma área degradada do parque

O Instituto Brasília Ambiental promove, neste domingo (10), uma ação para o plantio de mil mudas no Parque Ecológico de Águas Claras, nas proximidades da terceira saída da unidade de conservação (UC). A ação, organizada pelos agentes da Superintendência de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Recursos Hídricos (Sucon), começará às 8h.

Com o tema Plante uma árvore e mude o planeta, a iniciativa tem o objetivo de renovar uma área degradada do parque, ajudando assim a proteção natural e a estabilidade do solo, além de aumentar a fauna local.

Na ocasião, serão plantadas mil mudas nativas do Cerrado disponibilizadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). A ação também conta com apoio da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema).

Unidade de Conservação

O Parque Ecológico de Águas Claras possui uma área de 95,4 hectares. Tem em seu interior um córrego que forma uma lagoa no centro da UC – e que deu nome à região administrativa e ao próprio parque.

Recebendo cerca de 60 mil visitantes por mês, o local está aberto diariamente das 6h às 22h.

