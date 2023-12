Homem morre em acidente após bater em capivara

De acordo com os militares, o carro era ocupado apenas pelo motorista, que após bater no animal silvestre, perdeu o controle da direção

Na manhã desta sexta-feira (8), por volta das 5h30, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito que ocasionou uma vítima fatal. O motorista perdeu o controle após atropelar uma capivara.

O acidente foi na rodovia BR-251, altura do km 56, próximo à Vila Militar da Marinha, em Santa Maria. De acordo com os militares, o carro era ocupado apenas pelo motorista, que após bater no animal silvestre, perdeu o controle da direção, saiu da rodovia, entrando no matagal existente na marginal. O carro só parou após colidir com uma árvore.

Quando os bombeiros chegaram, encontraram o homem, que aparentava ter aproximadamente 35 anos, preso às ferragens do carro, já sem sinais vitais. O óbito foi constatado no local, e a perícia da Polícia Civil acionada para acompanhar o caso.