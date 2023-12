DF inicia aplicação de nova dose da vacina bivalente para públicos prioritários

Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, foco será público com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos

Seguindo orientações do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde (SES-DF) iniciará a aplicação de nova dose da vacina bivalente para os públicos prioritários de pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos. A vacinação começa a partir desta sexta-feira (8).

A recomendação observa a identificação de duas novas sublinhagens de uma variante de covid-19 no Brasil. A rede do DF está estabelecida da vacina em todos os pontos de vacinação, além de possuir estoque na Rede de Frio. Todos os locais de vacinação e horários podem ser conferidos no site da SES-DF.

Para receber a vacina, é preciso ter tomado a última dose há pelo menos seis meses. Os usuários devem apresentar documento de identidade com foto, CPF e o cartão de vacina. As vacinas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são eficazes contra variantes que circulam no país, prevenindo sintomas graves e mortes.

A gerente da Rede de Frio da SES-DF, Tereza Pereira, explica que a vacinação com a nova dose da bivalente é fundamental para evitar a possível propagação das novas variantes, caso cheguem ao Distrito Federal, evitando fatalidades. “A estratégia do Ministério da Saúde é evitar a propagação das novas variantes e a vacinação é a melhor estratégia de prevenção. É muito importante que o público-alvo se vacine para que estejam protegidos, se as variantes chegarem,”, reforça.

No DF, até novembro de 2023, mais de 7,8 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 foram aplicadas, desde o início da campanha de vacinação, em 2021. Neste ano, mais de 82,1% da população recebeu uma dose e 78,9% completaram o esquema vacinal de duas doses. Porém, 48,5% não retornaram para tomar o reforço, atualmente disponível a todas as faixas etárias a partir dos 5 anos de idade.

Novas variantes

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, foram identificadas duas novas variantes JN.1 e JN.3. A primeira foi detectada no Ceará e, globalmente, tem aumentado a proporção, atingindo 3,2% das detecções no mundo. A variante JN.3, além de também identificada no Nordeste, está sob investigação nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás nos últimos meses. Atualmente, as novas variantes já foram detectadas em 47 países, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).