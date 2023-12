Homem é preso suspeito de estuprar filha e enteados em Arniqueira

O ato, supostamente, foi cometido contra a filha do casal de dois anos, além dos enteados, um menino de nove anos e uma menina de sete

Nesta quinta-feira (7), a Polícia Militar do Distrito Federal realizou a prisão de um indivíduo de 22 anos suspeito de estupro de vulneráveis, envolvendo três crianças no contexto familiar, na localidade de Arqueiras.

A ação policial foi desencadeada em resposta a um chamado que denunciava abuso sexual contra as crianças, indicando que três menores teriam sido vítimas de violência no âmbito familiar.

Ao chegar ao local da ocorrência, os policiais constataram que o suspeito era o marido da genitora das crianças há cinco anos. O ato, supostamente, foi cometido contra a filha do casal de dois anos, além dos enteados, um menino de nove anos e uma menina de sete. Diante dos relatos, os policiais confrontaram as informações com o suspeito, que negou a prática do ato e tentou fugir para uma mata próxima, sendo detido posteriormente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após entrevistar as crianças, confirmou-se o cometimento do ato. Relatos de testemunhas também revelaram que o abuso era um ato contínuo e rotineiro, praticado não apenas pelo suspeito, mas também por familiares e amigos dos parentes das crianças.