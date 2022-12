Ação Natal: Saúde faz mutirão de vacinação e exames

A proposta é fazer com que a população retome o hábito de se imunizar e tenha a oportunidade de fazer a testagem de outras doenças

A Secretaria de Saúde tem feito, desde o último domingo (18), diversos mutirões de atendimento a população. Entre eles, a ação do Natal, que acontece nesta quinta-feira (22) em frente ao shopping Conjunto Nacional com vacinação contra a covid-19 e influenza, além de testagem para HIV, hepatite, sífilis, coronavírus e glicemia.

A ação especial visa ampliar a cobertura vacinal com a promoção do serviço em pontos estratégicos. A proposta é fazer com que a população retome o hábito de se imunizar e tenha a oportunidade de fazer a testagem de outras doenças. No dia 24 de dezembro, haverá multivacinação na Torre de TV, das 8h às 14h.

Os eventos natalinos começaram no domingo (18), no Parque da Cidade e no Terraço Shopping. Até o momento, foram aplicadas 391 doses – 210 no shopping (multivacinação), do dia 18 a 20, e 181 no Parque da Cidade (covid e influenza).

O diretor da Atenção Primária da Região de Saúde Central, Pedro Zancanaro, diz que as ações natalinas têm como objetivo chegar a pacientes que, muitas vezes por indisponibilidade de tempo, não vão às unidades básicas de saúde. Ele acrescenta que a atualização do cartão vacinal é de suma importância para evitar casos graves da doença.

“Em um momento em que há repique dos casos de covid, precisamos garantir que as pessoas estejam com o esquema vacinal atualizado”, explica o diretor. “Qualquer pessoa que esteja com dúvidas se tomou ou não todas as vacinas ou que até tenha certeza que falta alguma, deve procurar uma sala de vacinação”, completa.

Segundo a diretora de Atenção Secundária da Região de Saúde Central, Pollyanna Mertens, ações levam os serviços diretamente para a população. “Aqui em frente ao shopping, conseguimos atender quem vem fazer compras de Natal, almoçar ou passear e que, provavelmente, não pensava em se consultar ainda nesse ano”, pondera Mertens.

Atendimento ampliado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O professor Francisco Rodrigues dos Santos, 45 anos, saiu de Águas Lindas para cuidar da saúde na manhã desta quinta. “Vim fazer um check-up geral, com exames de hepatite, HIV, glicemia. É um costume meu: de três em três meses, procuro atendimento para saber como estou, como posso melhorar”, conta ele. “Desde o ano passado aproveito ações assim pra fazer os exames, pois sinto que o atendimento é muito bom e mais rápido”, completa.

Já o engenheiro químico Daniel Valencia, 33 anos, soube da ação por cartazes em frente ao Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), da Rodoviária do Plano. “Aproveitei para fazer tudo que podia. Geralmente, as esperas são longas e, hoje, foi rápido e fácil”, comenta o morador do Guará.

Quem também não perdeu a oportunidade de dar uma olhadinha na saúde foi a aposentada Genezira Moreira, 62 anos. Ela acordou cedo para arrumar o cabelo no shopping Conjunto Nacional mas, antes do cuidado com a beleza, decidiu dar uma verificada na saúde. “Passei, vi o movimento e me interessei. Fiz todos os exames e, como minhas vacinas estão em dia, deu tudo certo”, diz ela.

Acesse aqui informações sobre a aplicação das vacinas contra a covid e os pontos de imunização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília