Recolhidas mais de 16 toneladas de entulho em Ceilândia

O trabalho contou com um trator e um caminhão caçamba. O material recolhido foi levado para o Aterro Sanitário de Brasília

Mais de 16 toneladas de entulho foram recolhidos das ruas de Ceilândia. Uma equipe do programa GDF Presente passou pela Área Especial da QNM 15 e pela EQNM 19/21 retirando móveis velhos, galhadas, restos de poda, entre outros lixos descartados incorretamente em áreas de transbordo.

Entre os cuidados das equipes do GDF Presente está a limpeza das bocas de lobo, “que acumulam uma grande quantidade de descartáveis e podem causar alagamentos e outros problemas aos moradores” | Foto: Divulgação / GDF Presente

O trabalho, nesta quarta-feira (21), contou com um trator e um caminhão caçamba – cedidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). O material recolhido foi levado para o Aterro Sanitário de Brasília.

“Ações como essa são importantes para a conservação do meio ambiente e para melhorar a qualidade de vida dos moradores da região”, afirma a gerente de Manutenção e Conservação da administração de Ceilândia, Tatiana Alves Souza.

Segundo ela, a administração realiza vistorias na região e está atenta às demandas dos moradores. Também são organizadas ações em parceria com a Novacap e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) para manter a limpeza e organização da cidade.

“Fazemos o controle das áreas com maior índice de descarte irregular, além de executarmos a limpeza das bocas de lobo, que acumulam uma grande quantidade de descartáveis e podem causar alagamentos e outros problemas aos moradores”, completa ela.

O coordenador do Polo Oeste 2, Elton Walcacer, afirma que o trabalho é repetitivo devido a falta de comprometimento dos moradores com a limpeza da cidade. “É um trabalho de enxugar gelo, porque, poucos dias depois de tirar todo o entulho, as pessoas já voltam a sujar o local. A comunidade precisa entender que a cidade é de todos”, diz ele.

Ações contínuas

No Recanto das Emas, as equipes da administração regional e do GDF Presente têm trabalhado na retirada de entulhos das ruas e avenidas. A ação de rotina foi intensificada a partir deste mês. Galhadas, móveis velhos, restos de podas, entre outros materiais, são levados ao Aterro Sanitário de Brasília.

Também ocorre a contenção de erosões nas ruas principais do Núcleo Rural Monjolo, com Resíduos de Construção Civil (RCC), doados e triturados pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU). “Estamos sempre fazendo ações como essas com foco na segurança da população”, afirma o coordenador do Polo Sul, Germano Guedes.

