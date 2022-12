Aberta licitação para implantação de estacionamento em Samambaia

Certame está marcado pela Terracap para ser realizado no dia 11 de janeiro, às 10h; interessados podem se credenciar até uma hora antes

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) do dia 20 de dezembro, licitação pública para contratação das obras de engenharia para implantação de infraestrutura do estacionamento da QS 411, Conjunto A, Samambaia Norte – Brasília/DF.

Segundo o aviso, o certame está marcado para o dia 11 de janeiro, às 10h. O critério de julgamento é o menor preço, ou seja, será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública. O credenciamento do representante e a entrega dos envelopes devem ser feitos até a mesma data, às 9h.

Os serviços de pavimentação, drenagem pluvial e calçamento do estacionamento da região citada acima serão feitos para a melhoria da estrutura do local. Essas obras devem seguir as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

As empresas interessadas em participar da concorrência já podem fazer o download do edital por meio do site da Terracap, na seção Licitações Compras/Serviços. Para acessar os demais documentos referentes à Licitação Presencial nº 36/2022, basta clicar neste link.

Serviço

Mais informações podem ser obtidas no call center da Terracap, no número (61) 3350-2222, ou via chat online, disponível no portal da Agência. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Com informações da Agência Brasília