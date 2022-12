Academias de corporações são reconhecidas como essenciais à saúde

O texto estabelece que as aquisições de equipamentos esportivos podem ser feitas por meio de disponibilidade no orçamento

Nesta terça-feira (7), com a publicação no Diário Oficial do DF, a Lei 7.184/2022 entrou em vigor. Ela reconhece como “essenciais à saúde de policiais e bombeiros militares” os estúdios de musculação, de esportes e de artes marciais, além das academias de ginástica nas sedes das corporações e nos batalhões.

De autoria do deputado Hermeto (MDB), o texto estabelece que as aquisições de equipamentos esportivos podem ser feitas por meio de disponibilidade no orçamento, parceria com a iniciativa privada ou emendas parlamentares.

“A proposição tem como objetivo criar meios para o policial militar e bombeiro militar do Distrito Federal para que tenham melhores condições de cuidar de sua saúde através de uma atividade física orientada”, justificou o distrital.